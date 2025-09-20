Les portes ouvertes de l’huilerie Brossard à l’exploitation de l’huilerie Brossard Raveau

à l’exploitation de l’huilerie Brossard Route de Mouchy Raveau Nièvre

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’huilerie Brossard ouvre ses portes les après midi des samedi 20 et dimanche 21 septembre afin de vous faire découvrir son métier, sa passion et son activité.

Un week end pour petits et grands, au programme:

– mini ferme

– visite de l’huilerie guidée

– jeux en bois

– atelier moutarde à 15h le samedi et 14H le dimanche(payant)

– atelier jardinage à 17h le samedi et 15H le dimanche (payant)

– gouter gourmand

– à partir de 19h repas confectionné avec en partie des produits de la ferme et concert avec Guy Don Vello et ses Don Vellettes en première partie du groupe ça m’rappel.

Les tarifs

– 2€ par atelier

– 25€ le repas hors boisson (15€ pour les enfants de moins de 12 ans) .

à l’exploitation de l’huilerie Brossard Route de Mouchy Raveau 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 69 48 79 contact@huilerie-brossard.fr

