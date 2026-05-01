Les portes ouvertes de Montagne-Saint-Emilion Puisseguin
Les portes ouvertes de Montagne-Saint-Emilion Puisseguin samedi 23 mai 2026.
Puisseguin
Les portes ouvertes de Montagne-Saint-Emilion
12 Route de Lussac Puisseguin Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25
Les châteaux des appellations Montagne-Saint-Emilion et Saint-Georges ouvrent leurs portes en mai pour faire découvrir aux visiteurs l’histoire de leur propriété et la saveur unique de leur vin.
Montagne-Saint-Emilion et Saint-Georges
Plusieurs propriétés ouvriront leurs portes le temsp d’un week-end. Ces deux appellations si proche partagent avec Saint Émilion un sol argilo-calcaire. Cependant elles ont chacunes des nuances qu’il est intéressant de venir découvrir et de vous faire expliquer par les vignerons eux-mêmes.
Au programme
* Visite du vignoble et du chai
* Dégustation de vins
* Rencontres et échanges
* Animations familiales .
12 Route de Lussac Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Les portes ouvertes de Montagne-Saint-Emilion
L’événement Les portes ouvertes de Montagne-Saint-Emilion Puisseguin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Saint-Emilion