Puisseguin

Les portes ouvertes de Montagne-Saint-Emilion

12 Route de Lussac Puisseguin Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Les châteaux des appellations Montagne-Saint-Emilion et Saint-Georges ouvrent leurs portes en mai pour faire découvrir aux visiteurs l’histoire de leur propriété et la saveur unique de leur vin.

Montagne-Saint-Emilion et Saint-Georges

Plusieurs propriétés ouvriront leurs portes le temsp d’un week-end. Ces deux appellations si proche partagent avec Saint Émilion un sol argilo-calcaire. Cependant elles ont chacunes des nuances qu’il est intéressant de venir découvrir et de vous faire expliquer par les vignerons eux-mêmes.

Au programme

* Visite du vignoble et du chai

* Dégustation de vins

* Rencontres et échanges

* Animations familiales .

12 Route de Lussac Puisseguin 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Les portes ouvertes de Montagne-Saint-Emilion

L’événement Les portes ouvertes de Montagne-Saint-Emilion Puisseguin a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Saint-Emilion