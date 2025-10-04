Les portes ouvertes de Totems Totems Pacé

Les portes ouvertes de Totems Totems Pacé samedi 4 octobre 2025.

Les portes ouvertes de Totems Totems Pacé Samedi 4 octobre, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Une journée riche en animations et découvertes

À l’occasion du lancement de sa programmation culturelle, Totems vous invite à ses portes ouvertes ! Une journée riche en animations et découvertes où vous pourrez vous essayer à divers ateliers et profiter d’une ambiance musicale !

Samedi 4 octobre, à partir de 10h.

**→ DÈS 10H30**

Accueil musical aux rythmes brésilien, reggae et funk avec la Batucada Sandoba, un ensemble de percussionnistes costarmoricains.

**→ DURANT LA JOURNÉE**

Interventions musicales de l’école de musique et de danse Accordances-Syrenor et jeux vidéo au Plateau.

**→ 10H30 • 11H • 11H30 • 12H • 12H30**

Visites des espaces et des bureaux. Sur inscription à l’accueil.

**→ DE 15H À 17H**

Atelier d’initiation à la technique photographique du cyanotype.

**→ DE 15H À 18H**

Venez à la rencontre d’Yves Charamel-Lenain et d’Henri Kermarrec, auteur et illustrateur de Dokami. Vous pourrez faire dédicacer vos boîtes et participer au premier grand tournoi de Dokami !

**→ DE 15H À 16H**

Venez apprendre à vous servir d’un outil de modélisation 3D simple et réalisez votre première impression en 3D. Sur inscription.

**→ DE 17H À 18H**

Lectures pour les enfants à partir de 3 ans.

**→ À 18H30**

L’équipe de Totems vous propose un quiz pop-culture.Venez vous affronter en équipe et tentez de remporter la victoire ! Nous vous offrons les rafraîchissements, apportez de quoi grignoter !

**→ À 20H30**

Albaricate chante Anne Sylvestre. Clémence et Samuel rendent hommage au répertoire de la chanteuse dans un concert en langue des signes françaises et chansons acoustiques. Un set féministe et joyeux ! Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-04T22:00:00.000+02:00

1

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10