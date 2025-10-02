Les portes toujours ouvertes des Tiers-lieux La Caale La Caale Marans
Les portes toujours ouvertes des Tiers-lieux La Caale La Caale Marans jeudi 2 octobre 2025.
Les portes toujours ouvertes des Tiers-lieux La Caale
La Caale 2 rue du Grand Both Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02 09:30:00
fin : 2025-10-04 13:00:00
Date(s) :
2025-10-02 2025-10-04
Venez découvrir La Caale lors des Portes (toujours) ouvertes des tiers-lieux !
Au programme visites, rencontres, ateliers, animations et moments conviviaux ouverts à tous.
.
La Caale 2 rue du Grand Both Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 85 01 30 info@lacaale.fr
English :
Come and discover La Caale at the (still) Open House for Third-Party Facilities!
On the program: visits, meetings, workshops, events and convivial moments open to all.
German :
Entdecken Sie La Caale bei den (noch) offenen Türen der dritten Orte!
Auf dem Programm stehen Besichtigungen, Begegnungen, Workshops, Animationen und gesellige Momente, die für alle offen sind.
Italiano :
Venite a scoprire La Caale durante l’Open House dei Centri per le Terze Parti!
In programma: visite, incontri, laboratori, eventi e appuntamenti sociali aperti a tutti.
Espanol :
Venga a descubrir La Caale durante la Jornada de Puertas Abiertas para Centros de Terceros
En el programa: visitas, reuniones, talleres, eventos y actos sociales abiertos a todos.
L’événement Les portes toujours ouvertes des Tiers-lieux La Caale Marans a été mis à jour le 2025-09-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin