Les portes toujours ouvertes des tiers-lieux -La Roue Tiers-lieu La Roue Chabeuil
Les portes toujours ouvertes des tiers-lieux -La Roue Tiers-lieu La Roue Chabeuil jeudi 2 octobre 2025.
Les portes toujours ouvertes des tiers-lieux -La Roue
Tiers-lieu La Roue 8 rue Mazet Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-02
20 tiers-lieux ouvrent leurs portes partout en AURA
Visites, projections, conférences, débats, ateliers, rencontres, spectacles, temps conviviaux, expositions ce sont des événements pour vous qui sont proposées dans les tiers lieux près de chez vous.
.
Tiers-lieu La Roue 8 rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39 contact@tierslieularoue.fr
English :
20 « tiers-lieux » open their doors throughout the AURA region
Visits, screenings, conferences, debates, workshops, meetings, shows, social events, exhibitions: these are the events on offer at local third-party venues.
German :
20 Dritte Orte öffnen ihre Türen in ganz AURA
Besichtigungen, Filmvorführungen, Konferenzen, Debatten, Workshops, Treffen, Aufführungen, gesellige Stunden, Ausstellungen: Es sind Veranstaltungen für Sie, die in den dritten Orten in Ihrer Nähe angeboten werden.
Italiano :
20 sedi terze aprono le loro porte in tutta la regione AURA
Visite, proiezioni, conferenze, dibattiti, laboratori, incontri, spettacoli, eventi sociali, mostre: ecco l’offerta di eventi nelle sedi terze vicine a voi.
Espanol :
20 sedes de terceros abren sus puertas en toda la región AURA
Visitas, proyecciones, conferencias, debates, talleres, reuniones, espectáculos, actos sociales, exposiciones: estos son los actos que ofrecen los espacios de terceros más cercanos a usted.
L’événement Les portes toujours ouvertes des tiers-lieux -La Roue Chabeuil a été mis à jour le 2025-09-19 par Valence Romans Tourisme