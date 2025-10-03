Les Portes toujours ouvertes des tiers-lieux Le Moulin Digital Le Moulin Digital Alixan

Les Portes toujours ouvertes des tiers-lieux Le Moulin Digital

Le Moulin Digital 8 Avenue de la Gare Alixan Drôme

Début : 2025-10-03 08:30:00
Café-outils dédié aux Outils numériques alternatifs à ceux de la Big Tech.
Le Moulin Digital 8 Avenue de la Gare Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 83 50 58 

English :

Café-outils dedicated to alternative digital tools to those of Big Tech.

German :

Ein Werkzeug-Café, das sich mit digitalen Werkzeugen beschäftigt, die eine Alternative zu denen der Big Tech darstellen.

Italiano :

Un tool café dedicato agli strumenti digitali alternativi a quelli delle Big Tech.

Espanol :

Un café de herramientas dedicado a herramientas digitales alternativas a las de Big Tech.

