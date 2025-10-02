Les portes toujours ouvertes des Tiers-lieux numériques Mamers
Place de la République Mamers Sarthe
Début : 2025-10-02 08:30:00
fin : 2025-10-02 17:30:00
2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04
Programme d’animations du Maine Saosnois Coworking
Jeudi 2 octobre, développez vos projets professionnels
– Salon innovant numérique
– Permanences des organismes pour l’accompagnement au développement des projets Initiative Sarthe, ADIE, URSSAF, professionnels du bilan d’orientation (sur RDV)
Vendredi 3 octobre, développez vos compétences
– Salon innovant numérique
– 8h30 -10h30 Cybersécurité pour les PME et les collectivités
– 12h30 14h30 Atelier/ Déjeuner Améliorer sa visibilité sur Google
– 17h30 19h30 Atelier pratique IA. Création d’une présentation professionnelle
Samedi 4 octobre, découvrez nos solutions d’accompagnement numérique
– Salon innovant numérique
– Bilan de compétences numériques
– Accompagnement numérique par la conseillère numérique et les responsables du coworking et des Espaces Public Numériques
Pour plus d’informations ou réserver
06 03 28 79 67
coworking@mainesaosnois.fr .
+33 6 03 28 79 67 coworking@mainesaosnois.fr
