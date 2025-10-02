Les portes toujours ouvertes des Tiers-lieux numériques Mamers

Place de la République Mamers Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-10-02 08:30:00

fin : 2025-10-02 17:30:00

2025-10-02 2025-10-03 2025-10-04

Programme d’animations du Maine Saosnois Coworking

Jeudi 2 octobre, développez vos projets professionnels

– Salon innovant numérique

– Permanences des organismes pour l’accompagnement au développement des projets Initiative Sarthe, ADIE, URSSAF, professionnels du bilan d’orientation (sur RDV)

Vendredi 3 octobre, développez vos compétences

– Salon innovant numérique

– 8h30 -10h30 Cybersécurité pour les PME et les collectivités

– 12h30 14h30 Atelier/ Déjeuner Améliorer sa visibilité sur Google

– 17h30 19h30 Atelier pratique IA. Création d’une présentation professionnelle

Samedi 4 octobre, découvrez nos solutions d’accompagnement numérique

– Salon innovant numérique

– Bilan de compétences numériques

– Accompagnement numérique par la conseillère numérique et les responsables du coworking et des Espaces Public Numériques

Pour plus d’informations ou réserver

06 03 28 79 67

coworking@mainesaosnois.fr .

Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire

