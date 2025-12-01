Les ports de La Teste en pinasse électrique La Teste-de-Buch

Port ostréicole La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : 8 EUR

Tarif réduit

Date : 2025-12-30

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

Partez à la découverte des Ports de la Teste de Buch en Tillole électrique.

Au départ du port ostréicole de la Teste de Buch, embarquez à bord du navire pour un voyage au travers de l’histoire, les traditions et les usages, jusqu’au Port de Rocher en passant par la Pointe de l’Aiguillon.

Cette visite qui s’inscrit dans une démarche durable en collaboration avec l’Association Bionav.

Vous pouvez acheter votre billet en ligne sur notre site internet ou bien vous venez à l’Office de Tourisme de la Teste de Buch.

Le minimum de participant est de 4 et le maximum de 10 personnes. .

Port ostréicole La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 63 14 info@tourisme-latestedebuch.com

