Les Possédés Place de la Fraternité Le Breuil

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-02
2025-11-01
Le sorcier Ulrick Harker est sur le point d’ouvrir la porte des Enfers… et il ne tient qu’à vous de l’en empêcher !
Votre mission faire chuter sa puissance occulte avant qu’il ne libère les forces démoniaques, en accomplissant différentes missions et énigmes.Mais attention… des possédés se cachent parmi vous, prêts à saboter vos actions sans se faire démasquer. Saurez-vous identifier les traîtres à temps ?
Inspiré de l’émission Les Traîtres (M6) et du jeu de société Les Loups-Garous de Thiercelieux, cet événement promet 3 heures de suspense, stratégie et bluff !
Collation incluse pour reprendre des forces entre deux missions.
Rejoignez-nous pour cette aventure où seul votre esprit et votre prudence pourront sauver le monde… ou plonger dans le chaos !
Sessions
Samedi 1er novembre 14h ou 18h
Dimanche 2 novembre 9h ou 14h
Lieu Chalet, Place de la Fraternité, Le Breuil
Organisé par l’association Les Calaveras du Jeu et FS Game Creator .
Place de la Fraternité Chalet Place de la Fraternité Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 08 88 22 florian.serville@outlook.com
