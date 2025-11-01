Les Possédés Place de la Fraternité Le Breuil

Les Possédés

Place de la Fraternité Chalet Place de la Fraternité Le Breuil Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-01

Les Possédés

Le sorcier Ulrick Harker est sur le point d’ouvrir la porte des Enfers… et il ne tient qu’à vous de l’en empêcher !

Votre mission faire chuter sa puissance occulte avant qu’il ne libère les forces démoniaques, en accomplissant différentes missions et énigmes.Mais attention… des possédés se cachent parmi vous, prêts à saboter vos actions sans se faire démasquer. Saurez-vous identifier les traîtres à temps ?

Inspiré de l’émission Les Traîtres (M6) et du jeu de société Les Loups-Garous de Thiercelieux, cet événement promet 3 heures de suspense, stratégie et bluff !

Collation incluse pour reprendre des forces entre deux missions.

Rejoignez-nous pour cette aventure où seul votre esprit et votre prudence pourront sauver le monde… ou plonger dans le chaos !

Sessions

Samedi 1er novembre 14h ou 18h

Dimanche 2 novembre 9h ou 14h

Lieu Chalet, Place de la Fraternité, Le Breuil

Organisé par l’association Les Calaveras du Jeu et FS Game Creator .

Place de la Fraternité Chalet Place de la Fraternité Le Breuil 71670 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 08 88 22 florian.serville@outlook.com

English : Les Possédés

German : Les Possédés

Italiano :

Espanol :

L’événement Les Possédés Le Breuil a été mis à jour le 2025-10-25 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II