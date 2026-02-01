Les poteries d’Ally Les Poteries d’Ally Naves
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
4 places 45euros/pers
Début : 2026-02-12 16:00:00
fin : 2026-02-12 18:00:00
2026-02-12
Offrez ou offrez-vous un moment magique ! Créez un vase en forme de cœur façonné main, puis décorez-le avec la technique des bulles de savon colorées. Un atelier créatif et relaxant pour laisser parler votre douceur et votre amour.
Les Poteries d’Ally 15 route de Veauce Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 32 73 38 potery.ally@gmail.com
English :
Give or treat yourself to a magical moment! Create a hand-formed heart-shaped vase, then decorate it with colorful soap bubbles. A creative and relaxing workshop to let your sweetness and love shine through.
