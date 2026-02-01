Les poteries d’Ally Les Poteries d’Ally Naves

Les poteries d’Ally

Les Poteries d’Ally 15 route de Veauce Naves Allier

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

4 places 45euros/pers

Début : 2026-02-12 13:30:00

fin : 2026-02-13 15:30:00

2026-02-12

Libérez votre créativité ! Apprenez le modelage à la plaque, donnez forme à la terre puis décorez vos créations à la peinture. Un atelier complet pour réaliser une pièce unique, colorée et pleine de personnalité.

English :

Unleash your creativity! Learn how to model with a plate, give shape to the clay and then decorate your creations with paint. A complete workshop to create a unique, colorful piece full of personality.

L’événement Les poteries d’Ally Naves a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule