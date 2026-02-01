Les poteries d’Ally Les Poteries d’Ally Naves
jeudi 12 février 2026.
Les poteries d’Ally
Les Poteries d’Ally 15 route de Veauce Naves Allier
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
4 places 45euros/pers
Début : 2026-02-12 13:30:00
fin : 2026-02-13 15:30:00
2026-02-12
Libérez votre créativité ! Apprenez le modelage à la plaque, donnez forme à la terre puis décorez vos créations à la peinture. Un atelier complet pour réaliser une pièce unique, colorée et pleine de personnalité.
Les Poteries d’Ally 15 route de Veauce Naves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 32 73 38 potery.ally@gmail.com
English :
Unleash your creativity! Learn how to model with a plate, give shape to the clay and then decorate your creations with paint. A complete workshop to create a unique, colorful piece full of personality.
