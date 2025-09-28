Les potes à Renaud Cabine de Mouné Cayeux-sur-Mer
Les potes à Renaud Cabine de Mouné Cayeux-sur-Mer dimanche 28 septembre 2025.
Les potes à Renaud Cabine de Mouné
Boulevard Sizaire (chemin de planches) Cayeux-sur-Mer Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 19:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Coldplay Tribute
Coldplay Tribute .
Boulevard Sizaire (chemin de planches) Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France tourisme@ca-baiedesomme.fr
English :
Coldplay Tribute
German :
Coldplay Tribute
Italiano :
Tributo ai Coldplay
Espanol :
Tributo a Coldplay
L’événement Les potes à Renaud Cabine de Mouné Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-02 par OT DE LA BAIE DE SOMME