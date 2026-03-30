Les Potes en Ciel de Printemps Maison Colombine, Colombiers
Les Potes en Ciel de Printemps Maison Colombine, Colombiers vendredi 3 avril 2026.
Les Potes en Ciel de Printemps
Maison Colombine, 7 route des lavoirs Colombiers Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-04
Ne voyez-vous pas pas les couleurs changer, les petites fleurs qui commencent à pousser, les oiseaux gazouiller… et les Potes En Ciel de printemps se pointer?!! Bloquez dès à présent les 3 et 4 avril pour venir profiter des concerts, des spectacles, des animations, des expos et d’autres surprises, qu’on vous a préparés.
Info Karine: 06 74 90 17 71
Vendredi: pizzas au feu de bois
Samedi: Réservation du repas sur helloasso
[https://www.helloasso.com/associations/mes-potes-iront/evenements/repas-potes-en-ciel-de-printemps-26](https://www.helloasso.com/associations/mes-potes-iront/evenements/repas-potes-en-ciel-de-printemps-26)
Frites/saucisses/merguez tout le we .
Maison Colombine, 7 route des lavoirs Colombiers 86490 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 90 17 71
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English : Les Potes en Ciel de Printemps
L’événement Les Potes en Ciel de Printemps Colombiers a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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