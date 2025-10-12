Les Potifolie’s Rue Saint Joseph Neufgrange

Les Potifolie’s

Rue Saint Joseph Clos du Château Neufgrange Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Organisée par le Carnaval Club de Neufgrange Les Spitzbuwe en partenariat avec la municipalité de Neufgrange.

Chaque année, elle attire des centaines de visiteurs qui repartent enchantés par cette belle journée dans un grand jardin multicolore.

Horticulteurs, pépiniéristes, outillage et décoration de jardin, potiers, troc aux plantes …

Buvette et restauration sur place, soupe de potiron maison.Tout public

Rue Saint Joseph Clos du Château Neufgrange 57910 Moselle Grand Est +33 6 17 21 76 72 info@lespotifolies.fr

English :

Organized by the Carnaval Club de Neufgrange Les Spitzbuwe in partnership with the municipality of Neufgrange.

Every year, it attracts hundreds of visitors who leave enchanted by this beautiful day in a large multicolored garden.

Horticulturalists, nurserymen, garden tools and decorations, potters, plant barter…

On-site refreshments and homemade pumpkin soup.

German :

Organisiert vom Karnevalsclub Neufgrange Les Spitzbuwe in Partnerschaft mit der Gemeinde Neufgrange.

Jedes Jahr zieht sie Hunderte von Besuchern an, die begeistert von diesem schönen Tag in einem großen, bunten Garten nach Hause gehen.

Gartenbaubetriebe, Baumschulen, Gartengeräte und -dekoration, Töpfer, Pflanzentauschhandel …

Getränke und Speisen vor Ort, hausgemachte Kürbissuppe.

Italiano :

Organizzato dal Carnaval Club de Neufgrange Les Spitzbuwe in collaborazione con il Comune di Neufgrange.

Ogni anno attira centinaia di visitatori che si lasciano incantare da questa splendida giornata in un grande giardino multicolore.

Orticoltori, vivaisti, attrezzi e decorazioni da giardino, vasai, barattieri di piante…

Rinfresco e cibo sul posto, zuppa di zucca fatta in casa.

Espanol :

Organizado por el Carnaval Club de Neufgrange Les Spitzbuwe en colaboración con el municipio de Neufgrange.

Cada año atrae a cientos de visitantes que se marchan encantados de este hermoso día en un gran jardín multicolor.

Horticultores, viveristas, herramientas y adornos de jardín, alfareros, trueque de plantas…

Refrescos y comida in situ, sopa de calabaza casera.

