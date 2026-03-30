Les Potins numériques découverte de la nature avec son téléphone Melle
Les Potins numériques découverte de la nature avec son téléphone Melle samedi 6 juin 2026.
Les Potins numériques découverte de la nature avec son téléphone
2 place Aristide Briand Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Potins numériques découverte de la nature avec son téléphone
Un moment pour échanger sur vos pratiques, vos envies, vos difficultés
Animé par Bruno Mounis, conseiller numérique de la ville. .
2 place Aristide Briand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 91 09 mediatheque@melle.fr
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English : Les Potins numériques découverte de la nature avec son téléphone
L’événement Les Potins numériques découverte de la nature avec son téléphone Melle a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Mellois
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