Les potins numériques Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Les potins numériques Médiathèque du Pellerin Le Pellerin samedi 23 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-23 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

Venez découvrir l’apprentissage par automatisme sur ordinateur, le principe de l’intelligence artificielle, et appliquez-le sur des petits robots mignons pour qu’ils se déplacent tout seul ! Alphai n’est pas un robot comme les autres, c’est un robot éducatif et non-programmable utilisant un réseau de neurones, conçu pour initier petits et grands à l’intelligence artificielle de façon concrète et intuitive.Avec sa tête sympathique, ses capteurs intelligents, il peut apprendre… comme un enfant. mais en beaucoup plus rapide !Sur inscription.

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr