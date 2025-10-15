Les potins numériques Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Les potins numériques Médiathèque du Pellerin Le Pellerin mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre de Bibliothèques en fête, apprenez à créer un escape game en jouant à un escape game… Votre cerveau surchauffe ? Rassurez-vous, Marc, notre conseiller numérique, sera votre phare dans la nuit !À partir de 8 ans, sur inscription.

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr