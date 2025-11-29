Les potins numériques Médiathèque du Pellerin Le Pellerin

Les potins numériques Médiathèque du Pellerin Le Pellerin samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Tout public

Avec Marc, votre conseiller numérique, explorez les bases de la réalité augmentée de façon ludique et apaisante. La réalité augmentée est une expérience interactive qui améliore le monde réel avec des informations perceptuelles générées par ordinateur. À l’aide de logiciels, d’applications et de matériel tels que des lunettes AR, la réalité augmentée recouvre le contenu numérique sur des environnements et des objets réels.Lors de cet atelier, vous apprendrez à créer un objet en 3D (lotus, pierre, bambou…) associé à un marqueur imprimé, que vous pourrez emporter chez vous.Si possible, apportez votre smartphone.Atelier tout public, sur inscription.

Médiathèque du Pellerin Le Pellerin 44640

02 51 79 81 90 https://mediatheque.ville-lepellerin.fr/ mediatheque@ville-lepellerin.fr