Les Potins numériques Melle
Les Potins numériques Melle mercredi 15 avril 2026.
Les Potins numériques
2 place Aristide Briand Melle Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Les Potins numériques Un moment pour échanger sur vos pratiques, vos envies, vos difficultés
Animé par Bruno Mounis, conseiller numérique de la ville. .
2 place Aristide Briand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 91 09 mediatheque@melle.fr
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English : Les Potins numériques
L’événement Les Potins numériques Melle a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Mellois