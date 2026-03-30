Les Potins numériques Melle

Les Potins numériques 2 place Aristide Briand Melle 2026-04-22

Les Potins numériques Melle mercredi 22 avril 2026.

Les Potins numériques

2 place Aristide Briand Melle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Potins numériques Un moment pour échanger sur vos pratiques, vos envies, vos difficultés
Animé par Bruno Mounis, conseiller numérique de la ville.   .

2 place Aristide Briand Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 91 09  mediatheque@melle.fr

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English : Les Potins numériques

L’événement Les Potins numériques Melle a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Mellois

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