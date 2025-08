Les potions de la sorcière Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer

Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-23 10:00:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

2025-10-23

Munissez-vous de votre chaudron et de votre plus beau chapeau, il est l’heure de créer vos potions ! Polynectar, Felix Felicis ou Veritaserum n’auront plus de secrets pour vous…

De 6 à 12 ans, sur inscription.

Animation proposée dans le cadre de l’Halloween des Sorcières. .

