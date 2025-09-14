Les potions magiques du Professeur Bonheur La comédie de Rennes Rennes

Les potions magiques du Professeur Bonheur La comédie de Rennes Rennes Dimanche 14 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€

Spectacle pour les petits et les grands entre 3 et 199 ans :-), venez suivre les aventures du Professeur Bonheur.

Le professeur Bonheur, est un scientifique reconnu dans le monde entier (surtout dans son laboratoire), cherchant depuis des années la formule ultime pour être heureux tout le temps.

Pour cela, il aura besoin des meilleurs physiciens du monde, venez participer à ses recherches afin de trouver la formule parfaite.

Réservation conseillée

https://billetterie-comediederennes.mapado.com/event/179105-les-potions-magiques-du-professeur-bonheur 0619980710 comediederennes@gmail.com https://www.comediederennes.fr/index.php/le-programme?view=article&id=227:professeur-bonheur-2&catid=8

La comédie de Rennes La comédie de Rennes , 31 rue Xavier Grall – 35700 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine