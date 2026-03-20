Les potions magiques du Professeur Bonheur La Comédie Rennes Rennes Dimanche 12 avril, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€

Spectacle pour les petits et les grands entre 3 et 199 ans :-), venez suivre les aventures du Professeur Bonheur.

Le professeur Bonheur, est un scientifique reconnu dans le monde entier (surtout dans son laboratoire), cherchant depuis des années la formule ultime pour être heureux tout le temps.

Pour cela, il aura besoin des meilleurs physiciens du monde, venez participer à ses recherches afin de trouver la formule parfaite.

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T15:45:00.000+02:00

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https://billetterie-comediederennes.mapado.com/event/179105-les-potions-magiques-du-professeur-bonheur 0619980710 comediederennes@gmail.com https://www.comediederennes.fr/index.php/le-programme?view=article&id=227:professeur-bonheur-2&catid=8

La Comédie Rennes 31 rue Xavier Grall 35700 Rennes, Zone commerciale des Longchamps à côté d’Ecomiam et Basic Fit Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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