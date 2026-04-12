Les potions magiques du Professeur Bonheur, La Comédie Rennes, Rennes

Les potions magiques du Professeur Bonheur Dimanche 12 avril, 15h00 La Comédie Rennes Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T15:45:00+02:00

Fin : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T15:45:00+02:00

Le professeur Bonheur, est un scientifique reconnu dans le monde entier (surtout dans son laboratoire), cherchant depuis des années la formule ultime pour être heureux tout le temps.

Pour cela, il aura besoin des meilleurs physiciens du monde, venez participer à ses recherches afin de trouver la formule parfaite.

Réservation conseillée

La Comédie Rennes 31 rue Xavier Grall 35700 Rennes, Zone commerciale des Longchamps à côté d’Ecomiam et Basic Fit Rennes 35700 Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-comediederennes.mapado.com/event/179105-les-potions-magiques-du-professeur-bonheur »}, {« type »: « phone », « value »: « 0619980710 »}, {« type »: « email », « value »: « comediederennes@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.comediederennes.fr/index.php/le-programme?view=article&id=227:professeur-bonheur-2&catid=8 »}]

Spectacle pour les petits et les grands entre 3 et 199 ans :-), venez suivre les aventures du Professeur Bonheur. Jeune public Loisirs

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