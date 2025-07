Les pots d’accueil du Lundi Office de tourisme Carry-le-Rouet

Du 07/07 au 25/08/2025 le lundi de 11h à 11h30. Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tous les lundis de juillet et août, accueil des touristes et présentation des animations et activités de la semaine à venir suivie d’un pot d’accueil.

Office de tourisme 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

English :

Every Monday in July and August, we welcome tourists and present the week’s events and activities, followed by a welcome drink.

German :

Jeden Montag im Juli und August Empfang der Touristen und Vorstellung der Animationen und Aktivitäten der kommenden Woche, gefolgt von einem Begrüßungsgetränk.

Italiano :

Ogni lunedì di luglio e agosto, diamo il benvenuto ai turisti e presentiamo gli eventi e le attività della settimana, seguiti da un aperitivo di benvenuto.

Espanol :

Todos los lunes de julio y agosto damos la bienvenida a los turistas y presentamos los actos y actividades de la semana, seguidos de una copa de bienvenida.

