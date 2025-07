Les Poupidou Sisters à Gauriac Gauriac

Les Poupidou Sisters à Gauriac Gauriac jeudi 17 juillet 2025.

Les Poupidou Sisters à Gauriac

Maison du peintre Gauriac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 19:00:00

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Les Poupidou Sisters, trio vocal féminin à tendance humoristique, viennent à votre rencontre en Haute Gironde.

Trois ambassadrices des Véritables Vraies Valeurs ont pour mission d’informer le monde entier et surtout Vous, d’informations capitales pour passer d’agréables Vacances dans notre beau pays.

Elles ont à coeur de réenchanter l’image dépassée et franchouillarde du béret baguette camembert ! Selon le souhait du Minimystère de l’inculture elles vous préparent à voyager en toute simplicité, pas très loin de chez vous, et surtout loin des tracalalas ! .

Maison du peintre Gauriac 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 80 08

English : Les Poupidou Sisters à Gauriac

German : Les Poupidou Sisters à Gauriac

Italiano :

Espanol : Les Poupidou Sisters à Gauriac

L’événement Les Poupidou Sisters à Gauriac Gauriac a été mis à jour le 2025-07-06 par OT Blaye