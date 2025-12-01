Les Poussins Phoniques Salle Equinoxe Savenay
Les Poussins Phoniques Salle Equinoxe Savenay samedi 20 décembre 2025.
Les Poussins Phoniques
Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay Loire-Atlantique
Début : 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
L’association Festiv’Savenay vous convie à son arbre de Noël. Au programme spectacle musical par les Poussins phoniques
et goûter offerts. .
Salle Equinoxe 35 Rue Saint-Michel Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 13 35 11 festivsavenay1@gmail.com
