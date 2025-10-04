Les pouvoirs des super-héroïnes et super-héros : médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes

Les pouvoirs des super-héroïnes et super-héros : médiathèque Jacques Demy Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 7 et Age maximum : 99

Atelier animé par Terre des Sciences dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête des sciencesSoulever une voiture, marcher sur les murs, arrêter les balles… Comment expliquer scientifiquement ces pouvoirs ? En compagnie d’une médiatrice scientifique, expérimentez, discutez et cherchez pour mieux comprendre le monde qui nous entoure.À partir de 7 ans

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/