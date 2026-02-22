Les Poux symphoniques Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-01 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Jeune Public – Age maximum : 3

Les Poux symphoniques (Cédric Goyat et Frédéric Praud) proposent une lecture musicale spécialement conçue pour le prix Babilire 2026 ! Grâce à des ambiances sonores et des musiques originales, le duo de musiciens plonge les tout-petits dans l’univers littéraire et graphique de chaque album.Pour les 0-3 ans et leurs parents. Entrée libre

Bibliothèque Bellevue Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 52 https://www.la-bibliotheque.com



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Bellevue et trouvez le meilleur itinéraire

