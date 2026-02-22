Les Poux symphoniques Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain
Les Poux symphoniques Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain samedi 14 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 10:30 – 11:30
Gratuit : oui Jeune Public – Age maximum : 3
Les Poux symphoniques (Cédric Goyat et Frédéric Praud) proposent une lecture musicale spécialement conçue pour le prix Babilire 2026 ! Grâce à des ambiances sonores et des musiques originales, le duo de musiciens plonge les tout-petits dans l’univers littéraire et graphique de chaque album.Pour les 0-3 ans et leurs parents. Entrée libre
Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain 44800
02 28 25 25 50 https://www.la-bibliotheque.com
