Les Poux symphoniques Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 10:30 – 11:30

Gratuit : oui Jeune Public – Age maximum : 3

Les Poux symphoniques (Cédric Goyat et Frédéric Praud) proposent une lecture musicale spécialement conçue pour le prix Babilire 2026 ! Grâce à des ambiances sonores et des musiques originales, le duo de musiciens plonge les tout-petits dans l’univers littéraire et graphique de chaque album.Pour les 0-3 ans et leurs parents. Entrée libre

Médiathèque Gao-Xingjian Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 50 https://www.la-bibliotheque.com



