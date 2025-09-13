Les Prairies naissent des forêts Mairie de Lys Lys

Les Prairies naissent des forêts

Mairie de Lys 16 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes invités à croiser des regards artistiques autour de la forêt et de son lien avec l’activité agricole.

La forêt côtoie les prairies, clôturées, espaces nourriciers des animaux d’élevages aux origines forestières. Les paysages traduisent ces rencontres entre paysannerie, animaux, espaces sauvages et espaces maîtrisés.

Cette journée, à la lisière, sera ponctuée de rencontres lors d’une déambulation entre fermes, forêts et prairies à la découverte des travaux des artistes Christophe Clotte, Marie Labat et Maida Gouraya en résidence de recherche ou de production.

– Dès 14h Point info parcours Maison pour tous

– 15h Rencontre avec Christophe Clotte

– 16h Rencontre avec Mayda Gouraya

– 17h Présentation du projet de Fermes d’Avenir

– 18h Rencontre avec Marie Labat

– 19h Activation À table!

Plus d’information sur https://www.eteossalois.fr/septembre/ .

