Les prairies naturelles un patrimoine à préserver

Carlucet Lot

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

À Carlucet, village implanté sur un relief accidenté, des restaurations sont mises en œuvre pour retrouver les couleurs sur les façades anciennes. Sous l’impulsion d’artisans souhaitant se réapproprier le savoir-faire autour des enduits, rejointoiements et badigeons, des restaurations émergent afin d’affirmer la diversité du patrimoine rural. Visite commentée du village et des restaurations de façade avec le CAUE et démonstration de fabrication et de pose de badigeons avec Jean-François Serres, artisan maçon de la marque Valeurs Parc.

20 places .

Carlucet 46500 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark presents LES CAUSSERIES.

In Carlucet, a village set in rugged terrain, restoration work is underway to bring back the color of old facades. Under the impetus of craftsmen wishing to reappropriate the know-how of rendering, repointing and whitewashing, restorations are emerging to affirm the diversity of rural heritage. Guided tour of the village and facade restorations with the CAUE, and demonstration of how to make and apply whitewash with Jean-François Serres, a mason with the Valeurs Parc label.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

In Carlucet, einem Dorf in einem zerklüfteten Gelände, werden Restaurierungsarbeiten durchgeführt, um die Farben an den alten Fassaden wieder herzustellen. Auf Anregung von Handwerkern, die sich das Know-how rund um Putz, Fugenmassen und Tünche wieder aneignen wollen, entstehen Restaurierungen, die die Vielfalt des ländlichen Erbes betonen. Kommentierte Besichtigung des Dorfes und der Fassadenrestaurierung mit dem CAUE und Vorführung der Herstellung und des Auftragens von Tünche mit Jean-François Serres, einem Maurermeister mit der Marke Valeurs Parc.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco naturale regionale delle Causses du Quercy Geoparco mondiale dell’Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

A Carlucet, un villaggio immerso in un terreno accidentato, sono in corso lavori di restauro per ridare colore alle vecchie facciate. Stimolati dal desiderio degli artigiani di riappropriarsi delle competenze legate all’intonaco, alla ridipintura e all’imbiancatura, i restauri stanno emergendo per affermare la diversità del patrimonio rurale. Visita guidata al villaggio e al restauro delle facciate con il CAUE e dimostrazione di come si realizza e si applica l’imbiancatura con Jean-François Serres, muratore con il marchio Valeurs Parc.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

En Carlucet, pueblo situado en un terreno accidentado, se están llevando a cabo obras de restauración para devolver el color a las antiguas fachadas. Animadas por el deseo de los artesanos de reapropiarse de los oficios del revoco, el rejuntado y el encalado, las restauraciones surgen para afirmar la diversidad del patrimonio rural. Visita guiada del pueblo y de las restauraciones de fachadas con el CAUE y demostración de fabricación y aplicación de encalado con Jean-François Serres, albañil con el sello Valeurs Parc.

