Les prairies naturelles un patrimoine à préserver

Lacave Lot

Gratuit

Début : 2025-10-07 14:00:00

fin : 2025-10-07 17:00:00

2025-10-07

EVENEMENT CAUSSERIE

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy Géoparc mondial Unesco vous propose dans le cadre de ses animations culturelles, LES CAUSSERIES.

Venez découvrir les prairies naturelles de fond de vallée du site Natura 2000 Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou . Regards croisés de botanistes, gestionnaires et agriculteurs pour mieux comprendre les modes de gestion favorables à la biodiversité et à la production d’un fourrage de bonne qualité.

En partenariat avec EPIDOR. 10 places .

Lacave 46200 Lot Occitanie

English :

EVENT CAUSSERIE

As part of its cultural activities, the Causses du Quercy Regional Nature Park Unesco World Geopark offers you LES CAUSSERIES.

Come and discover the natural meadows at the bottom of the valley of the Natura 2000 site « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou ». A cross-section of botanists, managers and farmers will help you better understand the management methods used to promote biodiversity and the production of high-quality forage.

German :

VERANSTALTUNG CAUSSERIE

Der regionale Naturpark Causses du Quercy Unesco Global Geopark bietet Ihnen im Rahmen seiner kulturellen Animationen LES CAUSSERIES an.

Entdecken Sie die natürlichen Wiesen der Talsohle des Natura 2000-Gebiets « Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou ». Botaniker, Verwalter und Landwirte werfen einen Blick aufeinander, um die Bewirtschaftungsmethoden besser zu verstehen, die die Artenvielfalt und die Produktion von qualitativ hochwertigem Futter fördern.

Italiano :

EVENTO CAUSSERIE

Nell’ambito delle sue attività culturali, il Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy Geoparco Mondiale Unesco vi propone LES CAUSSERIES.

Venite a scoprire i prati naturali del fondovalle del sito Natura 2000 « Valli dell’Ouysse e dell’Alzou ». Un gruppo trasversale di botanici, gestori e agricoltori vi permetterà di comprendere meglio i metodi di gestione utilizzati per promuovere la biodiversità e la produzione di foraggio di alta qualità.

Espanol :

EVENTO CAUSSERIE

En el marco de sus actividades culturales, el Parque Natural Regional de Causses du Quercy Geoparque Mundial de la Unesco le propone LES CAUSSERIES.

Venga a descubrir los prados naturales del fondo del valle del sitio Natura 2000 « Valles del Ouysse y del Alzou ». Una muestra representativa de botánicos, gestores y agricultores le permitirá comprender mejor los métodos de gestión utilizados para favorecer la biodiversidad y la producción de forrajes de calidad.

