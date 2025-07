Les préalables au festival Circa « Smooth as fiasco » Route d’Auch Castelnau-Barbarens

Route d'Auch Castelnau-Barbarens

Jeudi 2025-09-18

2025-09-18

2025-09-18

Les Préalables, c’est un avant-goût du festival Circa à savourer entre amis, en solo, en famille, c’est gratuit et sans réservation !

Route d’Auch Parking de la salle des fêtes Castelnau-Barbarens 32450 Gers Occitanie +33 5 62 61 65 00 billetterie@circa.auch.fr

English :

Les Préalables is a foretaste of the Circa Festival, to be enjoyed with friends, solo or with the whole family. It’s free and no reservation is required!

German :

Les Préalables ist ein Vorgeschmack auf das Circa-Festival, den Sie mit Freunden, allein oder mit der Familie genießen können. Es ist kostenlos und ohne Reservierung!

Italiano :

Les Préalables è un’anticipazione del Circa Festival, da gustare con gli amici, da soli o in famiglia. È gratuito e non è necessaria la prenotazione!

Espanol :

Les Préalables es un anticipo del festival Circa, para disfrutar con amigos, en solitario o en familia. Es gratuito y no es necesario reservar

