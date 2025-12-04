Les Précieuses Ridicules de Molière Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

Les Précieuses Ridicules

de Molière 4 – 7 décembre Théâtre du Pont Tournant Gironde

Tarif plein : 25€

﻿Tarif Voisins : 23€ (justificatif de domicile 33300)

Tarif Adhérents : 20€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )

Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-04T20:30:00 – 2025-12-04T22:00:00

Fin : 2025-12-07T16:00:00 – 2025-12-07T17:30:00

THÉÂTRE CLASSIQUE

Cie du Pont Tournant

1h15 de légèreté, d’espièglerie et de sensualité où impromptus et caresses esquissées donnent le ton de la séduction.

« Molière et ses Précieuses Ridicules n’ont pas pris une ride. Légère, la pièce est interprétée avec pétulance. Les Mascarille et Jodelet, les Magdelon et Cathos sont futiles à souhait, imbus sans excès. Point de cabotinage dans cette comédie […]. A savourer avec délectation à tout âge ! SUD OUEST

Les précieuses ridicules, une des premières œuvres à succès de Molière, peinture des mœurs qui conserve les procédés traditionnels de la farce devrait séduire les scolaires et les convaincre de la modernité des textes de Molière. » le JDD

Deux précieuses provinciales, nouvellement arrivées à Paris, éconduisent vertement deux soupirants, Du Croisy et De Lagrange, qu’elles jugent trop peu galants. Ces derniers sont résolus à se venger d’elles en les tournant en ridicule. Furieux de l’inhospitalité des Précieuses, ils envoient leurs valets respectifs pour duper les jeunes écervelées.

Le Marquis de Mascarille et le Vicomte de Jodelet n'auront de cesse de séduire les demoiselles en mal d'histoires romanesques. Si les précieuses dénoncent avec jubilation l'affèterie de deux jeunes bourgeoises en mal de salons mondains, elles constituent aussi une étude époustouflante du langage et des mœurs du XVIIe siècle.

La musique de Charpentier et Marin-Marais, en synergie parfaite avec la partition du comédien se fait la plus grande complice des différents personnages.

La musique de Charpentier et Marin-Marais, en synergie parfaite avec la partition du comédien se fait la plus grande complice des différents personnages.

Avec :

﻿Carole Pierret-Bonnin, Julie Vallcaneras, Cat Quari, Stéphane Alvarez, Sébastien Héquet, Gérard Laurent, Victor Alvarez, Félix Lincheneau , Léandre Alvarez, ﻿Mise en scène : Stéphane Alvarez

Lumière : Yannick Leleu

Costumes : Vincent Dupeyron

Durée 1h15

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.theatreponttournant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/les-precieuses-ridicules-de-moliere »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556110611 »}]

