Les préhistoriales de la Roque Saint-Christophe pour le week-end de l’ascension ! La Roque Saint-Christophe Peyzac-le-Moustier

Peyzac-le-Moustier

Les préhistoriales de la Roque Saint-Christophe pour le week-end de l’ascension !

La Roque Saint-Christophe 2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:30:00

Date(s) :

2026-05-14

10h 18h30. Savoir-faire préhistoriques (taille de silex, allumage du feu, vannerie sauvage, fabrication de parures, poteries néolithiques…). Congrès international des tailleurs de silex. 6€ à 13,90€

Le week-end de l’Ascension s’annonce exceptionnel à la Roque Saint-Christophe !

Pour cette édition 2026, de nouveaux intervenants enrichissent le programme et vous invitent à plonger au cœur des savoir-faire préhistoriques taille de silex, allumage du feu, vannerie sauvage, fabrication de parures, poterie néolithique, tannage des peaux, musique préhistorique, préparation de sagaies, tir au propulseur et à l’arc… autant d’expériences immersives à vivre en direct.

Nouveauté exceptionnelle cette année le Congrès International des Tailleurs de Silex se tiendra simultanément aux Préhistoriales, au pied de la falaise, offrant une rencontre unique avec des spécialistes venus du monde entier. .

La Roque Saint-Christophe 2433 Route de la Préhistoire Peyzac-le-Moustier 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 70 45 contact@roque-st-christophe.com

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English : Les préhistoriales de la Roque Saint-Christophe pour le week-end de l’ascension !

10am 6.30pm. Prehistoric skills (flint knapping, fire lighting, wild basketry, ornament making, Neolithic pottery…). International Flintknapping Congress. 6? to 13.90?

L’événement Les préhistoriales de la Roque Saint-Christophe pour le week-end de l’ascension ! Peyzac-le-Moustier a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère