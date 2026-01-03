Les préjugés au quotidien et dans l’histoire Mémorial de la Shoah Paris

Venez à la rencontre des médiateurs du Mémorial pour vous former. Ces ateliers exceptionnels par petits groupes seront suivis d’un moment d’échanges et d’une collation.

Comment se forment les préjugés ? Peuvent-ils déboucher sur un racisme institutionnalisé ? Quels liens peut-on établir avec les génocides ?

Les visiteurs analysent les préjugés transmis par la langue et les images de propagande, et participent à des débats argumentés. Ils s’efforcent également de mettre en perspective le rôle de préjugés racistes dans l’histoire du XXe siècle.

Ateliers exceptionnels dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le mardi 24 mars 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Tarif : 8€

Public jeunes et adultes.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

+33142774472 contact@memorialdelashoah.org



