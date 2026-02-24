Les Préludes de Pont-Aven Concert de Musique de chambre Place du calvaire Pont-Aven

Les Préludes de Pont-Aven Concert de Musique de chambre

Place du calvaire Eglise Saint-Amet de Nizon Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-23 17:00:00

fin : 2026-03-23 18:30:00

Date(s) :

2026-03-23

Un Américain à Pont-Aven avec le Quatuor Parisii

Lauréat des concours internationaux d’Evian et de Münich, le Quatuor Parisii occupe les scènes nationale et internationale depuis 40 ans. Riche de plus d’une trentaine d’albums, la discographie du Quatuor Parisii compte parmi les multiples récompenses à son actif une Victoire de la musique , le Grand Prix Charles Cros et le Prix de la Sacem.

Il nous propose un programme outre atlantique réunissant Un américain à Paris de George Gershwin, le célèbre Adagio de Samuel Barber, et le non moins célèbre quatuor dit Américain d’ Anton Dvorak.

Billetteries:

Espace culturel Leclerc de Concarneau

Hôtel La Chaumière Roz-Aven à Pont-Aven

via Hello Asso

A l’entrée de l’église de Nizon, le 29 mars dès 16h30 . .

Place du calvaire Eglise Saint-Amet de Nizon Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 87 89 44 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Préludes de Pont-Aven Concert de Musique de chambre

L’événement Les Préludes de Pont-Aven Concert de Musique de chambre Pont-Aven a été mis à jour le 2026-02-24 par OTC CCA