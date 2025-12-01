Les Préludes de Pont-Aven Place du calvaire Pont-Aven
Les Préludes de Pont-Aven Place du calvaire Pont-Aven dimanche 14 décembre 2025.
Les Préludes de Pont-Aven
Place du calvaire Eglise de Nizon Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 16:30:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Récital de piano Jeux de scène de Bach à Prokofiev Etienne Caron
Ière partie: Impromptu en do mineur opus 90 de Franz Schubert (1797 -1828)
7ème sonate en si bémol majeur opus 83 de Serge Prokofiev (1891 1953) Allegro inquieto Andante caloroso Precipitato
IIème partie:
Nocturne en ré bémol majeur opus 27 n°2 de Frédéric Chopin (1810 1849)
Ouverture à la française en si mineur BWV 831 de Jean—Sébastien Bach (1685 1750)
Ouverture (lent-vif-lent)
Gavotte I et II
Passepied I et II
Sarabande
Bourrée I et II
Gigue
Echo
Billetterie à la Chaumière de Roz Aven, l’Espace culturel Leclerc de Concarneau, en ligne via Hello Asso ou sur place le jour même dès 16h. .
Place du calvaire Eglise de Nizon Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 87 89 44 63
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Préludes de Pont-Aven Pont-Aven a été mis à jour le 2025-11-12 par OTC CCA