Les Préludes de Pont-Aven Place du calvaire Pont-Aven

Les Préludes de Pont-Aven

Pont-Aven Finistère

Récital de piano Jeux de scène de Bach à Prokofiev Etienne Caron

Ière partie: Impromptu en do mineur opus 90 de Franz Schubert (1797 -1828)

7ème sonate en si bémol majeur opus 83 de Serge Prokofiev (1891 1953) Allegro inquieto Andante caloroso Precipitato

IIème partie:

Nocturne en ré bémol majeur opus 27 n°2 de Frédéric Chopin (1810 1849)

Ouverture à la française en si mineur BWV 831 de Jean—Sébastien Bach (1685 1750)

Ouverture (lent-vif-lent)

Gavotte I et II

Passepied I et II

Sarabande

Bourrée I et II

Gigue

Echo

Billetterie à la Chaumière de Roz Aven, l’Espace culturel Leclerc de Concarneau, en ligne via Hello Asso ou sur place le jour même dès 16h. .

Place du calvaire Eglise de Nizon Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 87 89 44 63

