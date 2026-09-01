Informations pratiques

Pont-Aven

Les préludes de Pont-Aven

Eglise de Nizon Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 20:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

A 17 ans, Roger Muraro entre dans la classe d’Yvonne Loriod au Conservatoire de Paris et fait la connaissance d’Olivier Messiaen. Il s’impose très tôt comme l’un des interprètes majeurs du compositeur français et lui consacre en 2001 une intégrale de son œuvre pour piano seul unanimement saluée.

Doté d’une technique éblouissante, étudiant plusieurs années avec Eliane Richepin, il a été lauréat des concours Franz Liszt de Parme et Tchaïkovsky de Moscou. Imaginatif et rigoureux, son jeu se met toujours au service de la poésie et de la sincérité.

Accueilli dans les plus grandes salles du monde, il collabore avec les plus grands chefs d’orchestre (Daniel Barenboim, Myung-Whun Chung, Marek Janowski, Zubin Mehta, Sir Simon Rattle, …) ainsi qu’avec les plus prestigieuses formations (Berlin, Paris, New-York, Milan, Londres, Vienne, Tokyo, …).

Billetterie:

– Centres culturels Leclerc de Concarneau et Quimperlé

– à Pont-Aven: Hôtellerie La Chaumière Roz Aven

– à Nizon: entrée de l’église le jour même dès 19h30 .

Eglise de Nizon Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 6 87 89 44 63

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English :

L’événement Les préludes de Pont-Aven Pont-Aven a été mis à jour le 2026-09-05 par OTC CCA