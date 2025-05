Les prémices d’été à Château Bizard Soirée défilé de mode – Château Bizard Allan, 5 juin 2025 18:30, Allan.

Défilé de Mode à Château Bizard., les jardins du Château deviendront le théâtre d’une soirée unique avec le défilé de créations des plus belles boutiques de Montélimar prêt-à-porter, maroquinerie, bijouterie, optique.

Allan 26780 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 64 69 contact@chateaubizard.fr

English :

Fashion show at Château Bizard: the gardens of the Château will be the setting for a unique evening, with a fashion show featuring creations from Montélimar’s finest boutiques: ready-to-wear, leather goods, jewelry and optics.

German :

Modeschau im Château Bizard…, die Gärten des Schlosses werden zum Schauplatz eines einzigartigen Abends mit einer Modenschau der Kreationen der schönsten Boutiquen Montélimars: Prêt-à-porter, Lederwaren, Schmuck, Optik.

Italiano :

Sfilata di moda allo Château Bizard: i giardini dello Château diventeranno lo scenario di una serata unica con una sfilata di moda che presenterà le creazioni delle migliori boutique di Montélimar: prêt-à-porter, pelletteria, gioielleria e ottica.

Espanol :

Desfile de moda en el Château Bizard: los jardines del Château se convertirán en el escenario de una velada única con un desfile de creaciones de las mejores boutiques de Montélimar: prêt-à-porter, marroquinería, joyería y óptica.

