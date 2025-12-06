Les Premières Glisses Place du Téléphérique Saint-Chaffrey
Les Premières Glisses Place du Téléphérique Saint-Chaffrey samedi 6 décembre 2025.
Les Premières Glisses
Place du Téléphérique Chantemerle Saint-Chaffrey Hautes-Alpes
Début : 2025-12-06 08:30:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06
Les Premières Glisses marquera le début de saison à Serre Chevalier Vallée Briançon.
Place du Téléphérique Chantemerle Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98
English : the first glides
Les Premières Glisses marks the start of the season at Serre Chevalier Vallée Briançon.
German :
Les Premières Glisses wird den Beginn der Saison in Serre Chevalier Vallée Briançon markieren.
Italiano : le prime piste
Les Premières Glisses segna l’inizio della stagione a Serre Chevalier Vallée Briançon.
Espanol :
Les Premières Glisses marca el inicio de la temporada en Serre Chevalier Vallée Briançon.
