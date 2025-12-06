Les Premières Glisses Place du Téléphérique Saint-Chaffrey

Les Premières Glisses Place du Téléphérique Saint-Chaffrey samedi 6 décembre 2025.

Les Premières Glisses

Place du Téléphérique Chantemerle Saint-Chaffrey Hautes-Alpes

Début : 2025-12-06 08:30:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

2025-12-06

Les Premières Glisses marquera le début de saison à Serre Chevalier Vallée Briançon.

Place du Téléphérique Chantemerle Saint-Chaffrey 05330 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 98 98

English : the first glides

Les Premières Glisses marks the start of the season at Serre Chevalier Vallée Briançon.

German :

Les Premières Glisses wird den Beginn der Saison in Serre Chevalier Vallée Briançon markieren.

Italiano : le prime piste

Les Premières Glisses segna l’inizio della stagione a Serre Chevalier Vallée Briançon.

Espanol :

Les Premières Glisses marca el inicio de la temporada en Serre Chevalier Vallée Briançon.

