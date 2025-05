Les Prigonriales | Festival de chansons françaises en Périgord – Place du Groupe Loiseau Prigonrieux, 6 juin 2025 18:00, Prigonrieux.

3ème Festival de création de chansons Françaises en Périgord

Vendredi 6 et Samedi 7 Juin 2025 à partir de 18 heures dans le centre ville de Prigonrieux.

Spectacle gratuit avec restauration sur place et buvette.

9 concerts sur deux jours, de nombreux artistes et groupes: folk, rock, reggae, ballade

Place du Groupe Loiseau La Halle

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Les Prigonriales | Festival de chansons françaises en Périgord

3rd Festival of French song creation in Périgord

Friday 6th and Saturday 7th June 2025 from 6pm in Prigonrieux town center.

Free show with on-site catering and refreshments.

9 concerts over two days, featuring a wide range of artists and groups: folk, rock, reggae, ballad, etc

German :

3. Festival zur Kreation französischer Lieder im Périgord

Freitag, 6. und Samstag, 7. Juni 2025 ab 18 Uhr im Stadtzentrum von Prigonrieux.

Kostenlose Aufführung mit Verpflegung vor Ort und Getränkestand.

9 Konzerte an zwei Tagen mit zahlreichen Künstlern und Gruppen: Folk, Rock, Reggae, Balladen

Italiano :

3° Festival della creazione di canzoni francesi nel Périgord

Venerdì 6 e sabato 7 giugno 2025 dalle 18.00 nel centro di Prigonrieux.

Spettacolo gratuito con ristorazione e rinfreschi in loco.

9 concerti in due giorni, con una vasta gamma di artisti e gruppi: folk, rock, reggae, ballate, ecc

Espanol : Les Prigonriales | Festival de chansons françaises en Périgord

3er Festival de creación de la canción francesa en el Périgord

Viernes 6 y sábado 7 de junio de 2025 a partir de las 18.00 h en el centro de Prigonrieux.

Espectáculo gratuito con restauración y refrescos in situ.

9 conciertos en dos días, con un amplio abanico de artistas y grupos: folk, rock, reggae, baladas, etc

