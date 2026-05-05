Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Quatuor Sedna La Grange à Dîme Lessay
Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Quatuor Sedna La Grange à Dîme Lessay mardi 11 août 2026.
Lessay
Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Quatuor Sedna
La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:30:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
CONCERT AIGUE-MARINE
ECHO(S)
Associée au courage, à la clarté et à la communication, ce cristal bleu paisible est une pierre puissante pour aiguiser les pensées et favoriser la paix intérieure, l’expression de soi et l’équilibre émotionnel. La jolie aigue-marine… semble provenir du trésor d’une sirène.
Dans un concert spatialisé, le quatuor explore principalement le répertoire contemporain, tout en s’autorisant quelques détours vers la musique moderne, afin de donner à entendre la richesse et la diversité de ses langages. Au-delà des frontières stylistiques et culturelles, de Francis Poulenc à David Lang, en passant par la musique populaire et les musiques dites du monde , Écho(s) propose une parenthèse éclectique et lumineuse, pensée comme un espace de partage dans lequel chacun peut se reconnaître. .
La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie
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English : Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Quatuor Sedna
L’événement Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Quatuor Sedna Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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