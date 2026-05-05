Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Quatuor Sedna La Grange à Dîme Lessay

Lessay

Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Quatuor Sedna

La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:30:00

fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :

2026-08-11

CONCERT AIGUE-MARINE

ECHO(S)

Associée au courage, à la clarté et à la communication, ce cristal bleu paisible est une pierre puissante pour aiguiser les pensées et favoriser la paix intérieure, l’expression de soi et l’équilibre émotionnel. La jolie aigue-marine… semble provenir du trésor d’une sirène.

Dans un concert spatialisé, le quatuor explore principalement le répertoire contemporain, tout en s’autorisant quelques détours vers la musique moderne, afin de donner à entendre la richesse et la diversité de ses langages. Au-delà des frontières stylistiques et culturelles, de Francis Poulenc à David Lang, en passant par la musique populaire et les musiques dites du monde , Écho(s) propose une parenthèse éclectique et lumineuse, pensée comme un espace de partage dans lequel chacun peut se reconnaître. .

La Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Quatuor Sedna

L’événement Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Quatuor Sedna Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche