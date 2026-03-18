Les Printanières 2026 Chasse aux oeufs à la Gare Robert Doisneau Gare Robert Doisneau Carlux

Les Printanières 2026 Chasse aux oeufs à la Gare Robert Doisneau

Gare Robert Doisneau 650 Route de la Dordogne Carlux Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Les cloches sont passées à la Gare Robert Doisneau pour Pâques…celles-ci ont laissé un grand panier contenant des œufs en chocolat…Saurez-vous retrouver l’endroit où il se trouve ?

Pour réussir cette enquête, il vous faudra résoudre les différentes énigmes disséminées à travers la Gare…

Les cloches sont passées à la Gare Robert Doisneau pour Pâques…celles-ci ont laissé un grand panier contenant des œufs en chocolat…

Saurez-vous retrouver l’endroit où il se trouve ?

Pour réussir cette enquête, il vous faudra résoudre les différentes énigmes disséminées à travers la Gare…elles vous aideront à reconstituer la lettre qui vous permettra de découvrir le lieu où ont été déposés les œufs…une récompense est prévue pour tous les participants qui trouveront le panier.

Bonne chance ! .

Gare Robert Doisneau 650 Route de la Dordogne Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : Les Printanières 2026 Chasse aux oeufs à la Gare Robert Doisneau

The bells have come to the Robert Doisneau station for Easter… they’ve left a large basket containing chocolate eggs… Can you find out where it is?

To succeed, you’ll need to solve the various riddles scattered around the station?

L’événement Les Printanières 2026 Chasse aux oeufs à la Gare Robert Doisneau Carlux a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du pays de Fénelon