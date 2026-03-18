Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation Jayac

Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d'orientation Parking de la salle des fêtes de Jayac Jayac 2026-04-16

Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation Jayac jeudi 16 avril 2026.

Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation

Parking de la salle des fêtes de Jayac Jayac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Dans la forêt de Jayac, les messagers de la chouette vous entrainent sur la piste de ces créatures qui tantôt fascinent, tantôt effraient. Venez à leur rencontre et trouver leur secret. Une chouette animation vous attend… vous avez un bon sens de l’orientation ? Vous êtes sportifs? Vous aimez résoudre des énigmes ? Alors ce défi est pour vous !   .

Parking de la salle des fêtes de Jayac Jayac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70  tourisme@paysdefenelon.fr

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English : Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation

L’événement Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation Jayac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du pays de Fénelon

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