Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation

Parking de la salle des fêtes de Jayac Jayac Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Dans la forêt de Jayac, les messagers de la chouette vous entrainent sur la piste de ces créatures qui tantôt fascinent, tantôt effraient. Venez à leur rencontre et trouver leur secret. Une chouette animation vous attend… vous avez un bon sens de l’orientation ? Vous êtes sportifs? Vous aimez résoudre des énigmes ? Alors ce défi est pour vous ! .

Parking de la salle des fêtes de Jayac Jayac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation

L’événement Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation Jayac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du pays de Fénelon