Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation Jayac
Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation Jayac jeudi 16 avril 2026.
Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation
Parking de la salle des fêtes de Jayac Jayac Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Dans la forêt de Jayac, les messagers de la chouette vous entrainent sur la piste de ces créatures qui tantôt fascinent, tantôt effraient. Venez à leur rencontre et trouver leur secret. Une chouette animation vous attend… vous avez un bon sens de l’orientation ? Vous êtes sportifs? Vous aimez résoudre des énigmes ? Alors ce défi est pour vous ! .
Parking de la salle des fêtes de Jayac Jayac 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr
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English : Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation
L’événement Les Printanières 2026 Les messagers de la chouette course d’orientation Jayac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du pays de Fénelon