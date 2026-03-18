Les Printanières 2026 Les oiseaux donnent le la ! Observation et écoute

Ancienne gravière de Veyrignac Veyrignac Dordogne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Avez-vous déjà écouté le doux chant des oiseaux au printemps ? Rejoignez-nous pour une aventure sonore captivante où vous découvrirez les secrets de leurs mélodies.

Avez-vous déjà écouté le doux chant des oiseaux au printemps ? Rejoignez-nous pour une aventure sonore captivante où vous découvrirez les secrets de leurs mélodies. Guidé par notre expert Patrick, vous apprendrez à reconnaître les chants des oiseaux les plus communs. Ensuite, munis de jumelles, partez à la recherche de ces chanteurs à plumes et observez-les dans leur habitat naturel. Une expérience enrichissante pour toute la famille, pleine de découvertes et de surprises ! .

Ancienne gravière de Veyrignac Veyrignac 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : Les Printanières 2026 Les oiseaux donnent le la ! Observation et écoute

Have you ever listened to the sweet sound of birdsong in springtime? Join us for a captivating sound adventure where you’ll discover the secrets of their melodies.

L’événement Les Printanières 2026 Les oiseaux donnent le la ! Observation et écoute Veyrignac a été mis à jour le 2026-03-12 par OT du pays de Fénelon