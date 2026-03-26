Les Printanières 2026 Rallye Photo à Salignac

Office de tourisme du Pays de Fénelon Salignac-Eyvigues Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Vous aimez la photo ? On vous propose un jeu de piste photo ludique en famille pour découvrir le joli village de Salignac.

Enigmes, défis et jeux seront au rendez-vous pour un moment convivial pour petits et grands. Appareil photo fourni !

Vous aimez la photo ? On vous propose un jeu de piste photo ludique en famille pour découvrir le joli village de Salignac.

Enigmes, défis et jeux seront au rendez-vous pour un moment convivial pour petits et grands.

Les lieux d’étape ne sont pas connus d’avance. Vous devrez ainsi user de perspicacité et surtout d’observation pour prendre les bonnes photos….avec à la clé un apéritif offert à tous !

Un excellent moment fun et original à partager en famille ou entre amis !!

Appareil photo fourni .

Office de tourisme du Pays de Fénelon Salignac-Eyvigues 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 59 10 70 tourisme@paysdefenelon.fr

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English : Les Printanières 2026 Rallye Photo à Salignac

Do you like photography? We’re offering a fun family photo trail to discover the pretty village of Salignac.

Riddles, challenges and games will be on offer for a fun-filled time for young and old alike. Camera supplied!

L’événement Les Printanières 2026 Rallye Photo à Salignac Salignac-Eyvigues a été mis à jour le 2026-03-26 par OT du pays de Fénelon