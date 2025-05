Les Printanières de Cauquelle – Flaugnac Saint-Paul-Flaugnac, 1 juin 2025 08:30, Saint-Paul-Flaugnac.

Lot

Les Printanières de Cauquelle Flaugnac Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac Lot

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-06-01 08:30:00
fin : 2025-06-01 17:00:00

Début : 2025-06-01 08:30:00

fin : 2025-06-01 17:00:00

Date(s) :

2025-06-01

Portes ouvertes au domaine de Cauquelle.

Sur réservation.

PRODUCTION: Vins AOP Coteaux du Quercy et IGP Côtes du Lot, vins rouge, rosé et blanc.

ANIMATIONS

Le dimanche 1er juin réservation mail ou tel –

8h30: randonnée (12km)

12h00: barbecue géant

Escape game l’après midi

Plus d’infos à venir. .

Flaugnac Cauquelle

Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 5 65 23 22 20

English :

Open house at Domaine de Cauquelle.

Reservations required.

German :

Tag der offenen Tür auf der Domaine de Cauquelle.

Nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

Apertura della tenuta Cauquelle.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en la finca Cauquelle.

Reserva obligatoria.

