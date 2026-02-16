LES PRINTANIÈRES DE LAVALETTE Lavalette

LES PRINTANIÈRES DE LAVALETTE

Route de Caux Lavalette Aude

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

2026-04-12

Les 3èmes Printanières de Lavalette auront lieu au stade municipal et à la salle polyvalente.

Marché des créateurs, marché des producteurs, ferme pédagogique, jeux pour enfants, balade en poney, ateliers jardinage…

Buvette et restauration rapide.

Route de Caux Lavalette 11290 Aude Occitanie +33 6 11 36 86 41 fep.lavalette@gmail.com

English :

The 3rd Lavalette Printanières will be held at the municipal stadium and the Salle Polyvalente.

Designers’ market, producers’ market, educational farm, children’s games, pony rides, gardening workshops…

Refreshments and fast food.

